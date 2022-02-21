У Байдена пояснили, що санкції за визнання ОРДЛО будуть не такими, як за вторгнення

Сполучені Штати запровадять санкції через рішення президента РФ визнати "республіки" ОРДЛО, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві Білого дому, пише "Європейська правда".

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в, з або в так звані регіони ДНР і ЛНР в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України", - йдеться у заяві.

Державний департамент і Міністерство фінансів найближчим часом оголосять про додаткові заходи, пов’язані "з сьогоднішнім кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росією".

"Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних заходів, які ми готуємо у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них", - пояснили в Білому домі.

У Вашингтоні зазначили, що продовжують тісно консультуватися з союзниками та партнерами, у тому числі з Україною, щодо подальших кроків та поточної ескалації Росії вздовж кордону з Україною.

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

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