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Британія 22 лютого оголосить нові санкції проти Росії

Понеділок, 21 лютого 2022, 23:19

Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Про це написала у Twitter глав МЗС Британії Ліз Трасс повідомляє "Європейська правда".

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала Трасс.

Президент Російської Федерації Владімір Путін 21 лютого підписав укази про визнання ОРДЛО.

Глава Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення Путіна "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив раніше у понеділок, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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Донбас та ОРДЛО Російська криза Велика Британія санкції

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