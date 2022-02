Британія 22 лютого оголосить нові санкції проти Росії

Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Про це написала у Twitter глав МЗС Британії Ліз Трасс повідомляє "Європейська правда".

"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала Трасс.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.