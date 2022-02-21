У Байдена объяснили, что санкции за признание ОРДЛО будут не такими, как за вторжение

Соединенные Штаты введут санкции из-за решения президента РФ признать "республики" ОРДЛО, но это будут другие меры, чем готовившиеся на случай военного вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда".

"Мы ждали такого шага со стороны России и готовы немедленно реагировать. Вскоре президент Байден издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны граждан США, с или в так называемые регионы ДНР и ЛНР в Украине. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, которое решило действовать в этих районах Украины", - говорится в заявлении.

Государственный департамент и Министерство финансов в ближайшее время объявят о дополнительных мерах, связанных "с сегодняшним вопиющим нарушением международных обязательств Россией".

"Чтобы было понятно: эти меры отдельные от быстрых и строгих экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия будет продолжать вторжение в Украину, и будут дополнением к ним", - пояснили в Белом доме.

В Вашингтоне отметили, что продолжают тесно консультироваться с союзниками и партнерами, в том числе с Украиной, по поводу дальнейших шагов и текущей эскалации России вдоль границы с Украиной.

Напомним, Великобритания 22 февраля объявит о новых санкциях против России в ответ на решение признать независимость двух "республик" ОРДЛО.

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