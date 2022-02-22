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Білий дім оприлюднив санкції проти ОРДЛО

Вівторок, 22 лютого 2022, 01:25

Президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ розміщено на сайті Білого дому.

Там зазначається, що підписані Володимиром Путіним укази "суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Санкції передбачають заборону імпорту чи передачі нових технологій у регіон ОРДЛО, торгівлю з ним, а також фінансуванню чи трансакцій із суб’єктами з цього регіону.

Нагадаємо, раніше у Білому домі оприлюднили заяву, проанонсувавши нові санкції,проте уточнивши – це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в, з або в так звані регіони ДНР і ЛНР в Україні. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Велика Британія 22 лютого оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на рішення визнати незалежність двох "республік" ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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Донбас та ОРДЛО США санкції

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