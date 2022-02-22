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Дипломати США в Україні, переміщені до Львова, ночували у Польщі

Вівторок, 22 лютого 2022, 08:11

Дипломати посольства США в Україні, яких раніше перемістили з Києва до Львова, з міркувань обережності виїхали ночувати ніч на 22 лютого до Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Держдеп.

З повідомлення випливає, що йдеться не про разовий захід і виїзд американських дипломатів на ночівлю до Польщі може стати регулярною практикою на якийсь час. 

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"З міркувань безпеки персонал Держдепу у Львові проведе ніч у Польщі. Співробітники будуть регулярно повертатися для того, щоб продовжувати дипломатичну роботу в Україні і надавати невідкладні консульські послуги. Вони продовжать підтримувати український народ і владу", - йдеться у заяві. 

Також повторюють пораду для громадян США в Україні виїздити з країни через "велику ймовірність, що будь-які військові операції РФ серйозно ускладнять доступність комерційних рейсів" і ситуація може погіршитися швидко й непередбачувано. 

Держдеп наголошує, що такі заходи обережності ніяким чином не відображають те, наскільки США підтримують і готові допомагати Україні.

Чому рішення США про евакуацію посольства не схоже на дії в інших "гарячих точках"

Нагадаємо, США серед перших перенесли своє посольство до Львова у зв'язку з загрозою нової агресії РФ проти України. 

Після підписання президентом РФ Владіміром Путіним 21 лютого указу про визнання ОРДЛО США заявили, що запровадять санкції через це рішення, але це будуть інші заходи, ніж готувалися на випадок військового вторгнення в Україну.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

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