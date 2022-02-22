Дипломаты США в Украине, перемещенные во Львов, ночевали в Польше

Дипломаты посольства США в Украине, ранее перемещенные из Киева во Львов, из соображений безопасности выехали ночевать ночь на 22 февраля в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Госдеп.

Из сообщения следует, что речь идет не о разовой мере и выезд американских дипломатов на ночлег в Польшу может стать регулярной практикой на время.

"Из соображений безопасности, персонал Госдепа во Львове проведет ночь в Польше. Сотрудники будут регулярно возвращаться для того, чтобы продолжать дипломатическую работу в Украине и предоставлять неотложные консульские услуги. Они продолжат поддерживать украинский народ и власти", - говорится в заявлении.

Также повторяют совет для граждан США в Украине выезжать из страны из-за "большой вероятности, что любые военные операции РФ серьезно усложнят доступность коммерческих рейсов" и ситуация может ухудшиться быстро и непредсказуемо.

Госдеп отмечает, что такие меры предосторожности никоим образом не отражают, насколько США поддерживают и готовы помогать Украине.

Напомним, США среди первых перенесли свое посольство в Львов в связи с угрозой новой агрессии РФ против Украины.

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля указа о признании ОРДЛО США заявили, что введут санкции из-за этого решения, но это будут другие меры, чем те, которые готовили на случай военного вторжения в Украину.

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