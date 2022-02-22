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Угорщина переміщує війська до кордону з Україною

Вівторок, 22 лютого 2022, 15:54

Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Hirado.

"На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни" - сказав Бенко.

Він підкреслив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.

За словами Тібора Бенко, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.

"Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань", – пояснив завдання Тібор Бенко.

"Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати" – заявив міністр оборони Угорщини.

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