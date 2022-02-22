Венгрия перемещает войска к границе с Украиной

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко объявил, что в ближайшие дни войска венгерской армии будут перемещены к границе с Украиной, чтобы реагировать на потенциальные гуманитарные задачи и усилить защиту страны.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает портал Hirado.

"На утреннем заседании Кабинета министров Минобороны получило задание премьер-министра Виктора Орбана: не допустить проникновения вооруженных формирований на территорию Венгрии и осуществить маневры на территории страны", - сказал Бенко.

Он подчеркнул, что людям в Венгрии не нужно бояться, но они должны быть осторожны, Вооруженные силы Венгрии должны быть готовы к любой ситуации.

По словам Тибора Бенко, в случае обострения ситуации в Украине будут военные действия не только на востоке Украины, но и в направлении Киева и Закарпатья.

"Солдаты должны быть готовы к прибытию беженцев на границу, а также к выполнению гуманитарных задач", – объяснил Тибор Бенко.

"Задача Вооруженных сил Венгрии двойная: одна – оказывать и помогать в решении гуманитарных задач, а другая – закрывать границу с Венгрией и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не может войти в Венгрию. С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. То есть границу нужно усиливать" – заявил министр обороны Венгрии.

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