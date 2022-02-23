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Канада оголосила перший пакет санкцій проти РФ за визнання ОРДЛО

Середа, 23 лютого 2022, 09:43

Канада оголосила перший пакет економічних санкцій проти Росії у зв’язку з визнанням "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Це подальше вторгнення до суверенної держави, і це абсолютно неприйнятно. Вчорашня промова Путіна містила небезпечну дезінформацію. Провокації Росії загрожують миру і безпеці у всьому світі", - заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, анонсуючи санкції. 

"Дії Росії - це порушення міжнародного права і міжнародного порядку, заснованого на правилах. Це спроба замінити його реальністю, в якій діє "право сильнішого", де великі держави можуть перемальовувати кордони, диктувати (іншим країнам) зовнішню політику й контролювати уряди демократичних держав просто тому, що вони менші і мають не настільки потужну армію", - заявила віцепрем’єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд. 

Трюдо оголосив про заборону для канадійців будь-яких ділових відносин з так званими "ЛДНР".

Також канадійцям забороняється брати участь в операціях з суверенним боргом Росії.

Крім того, Канада застосує додаткові санкції проти двох пов’язаних з державою російських банків, назви яких наразі не вказують, та забороняє операції з ними.  

Трюдо зазначив, що санкції торкнуться також російських депутатів, які підтримали рішення про визнання ОРДЛО. 

Ці санкції є значним кроком і спрямовані на тих, хто підриває суверенітет і територіальну цілісність України. І вони залишаться чинними, доки територіальна цілісність України не буде відновлена", - додав Джастін Трюдо.

Також в ніч на 23 лютого літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

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Російська криза Канада

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