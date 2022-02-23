Канада объявила первый пакет санкций против РФ за признание ОРДЛО

Канада объявила первый пакет экономических санкций против России в связи с признанием "независимости" оккупированных ОРДЛО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо. Вчерашняя речь Путина содержала опасную дезинформацию. Провокации России угрожают миру и безопасности во всем мире", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо, анонсируя санкции.

"Действия России – это нарушение международного права и международного порядка, основанного на правилах. Это попытка заменить его реальностью, в которой действует "право сильного", где большие государства могут перерисовывать границы, диктовать внешнюю политику и контролировать правительства демократических государств просто потому, что они меньше и имеют не такую мощную армию", - заявила вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд.

Трюдо объявил о запрете для канадцев любых деловых отношений с так называемыми "ЛДНР".

Также канадцам запрещается участвовать в операциях с суверенным долгом России.

Кроме того, Канада применит дополнительные санкции против двух связанных с государством российских банков, названия которых пока не указывают, и запрещает операции с ними.

Трюдо отметил, что санкции коснутся также российских депутатов, поддержавших решение о признании ОРДЛО.

"Эти санкции являются значительным шагом и направлены против тех, кто подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. И они останутся в силе, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - добавил Джастин Трюдо.

Также в ночь на 23 февраля самолет канадских вооруженных сил доставил в Украину второй груз летальной военной помощи.

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