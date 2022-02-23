Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Україну прибув другий літак зі зброєю від Канади

фото
Середа, 23 лютого 2022, 09:18

Літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

Про це написала в Twitter глава Міноборони Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні наші канадські збройні сили здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала міністр.

Заява з'явилася за кілька годин після того, як Канада приєдналася до західних союзників у запровадженні фінансових санкцій проти Росії за визнання ОРДЛО.

Нагадаємо, 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

Того ж дня Євросоюз затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Читайте також - Трюдо під тиском: що змусило Канаду розблокувати поставки зброї в Україну

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада Російська криза

Статті

На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна

Результатом нинішньої кризи може стати реорганізація євроатлантичної системи безпеки, яка, однак, не повинна призвести до відновлення впливу Росії у Східній Європі.
23 лютого 2022 — Тетяна Сидорук, для Європейської правди

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розірвати відносини з Росією: якою має бути відповідь на рішення Кремля

Першим символічним кроком української дипломатії має стати перезріле рішення про розрив дипломатичних відносин з Росією.
21 лютого 2022 — Богдан Яременко, народний депутат, "Слуга народу"