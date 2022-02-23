В Україну прибув другий літак зі зброєю від Канади

Літак канадських збройних сил доставив в Україну другий вантаж летальної військової допомоги.

Про це написала в Twitter глава Міноборони Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні наші канадські збройні сили здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала міністр.

Today, our @CanadianForces made a second delivery of lethal military aid to support our Ukrainian partners. Russia’s further invasion of a sovereign state is absolutely unacceptable, and we will continue to stand by Ukraine as the country defends its sovereignty and independence. pic.twitter.com/lYZRIu8JOE — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 23, 2022

Заява з'явилася за кілька годин після того, як Канада приєдналася до західних союзників у запровадженні фінансових санкцій проти Росії за визнання ОРДЛО.

Нагадаємо, 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

Того ж дня Євросоюз затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань

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