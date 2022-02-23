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Cпікерка парламенту Литви закликала вигнати Росію з ПАРЄ

Середа, 23 лютого 2022, 11:14

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен запропонувала виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи за її дії проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Вікторія Чміліте-Нільсен зауважила, що Росія грубо порушила статут Ради Європи, порушивши територіальну цілісність України і принцип верховенства права. Спікерка нагадала про окупацію Криму і триваючу агресію на сході України і погрози застосування сили. 

"Визнавши окуповані ОРДЛО, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України та Мінські домовленості.

"Закликаю ПАРЄ і Раду міністрів спільно вжити заходів для припинення членства Росії у Раді Європи… Росія має розуміти, що для такої держави, якою вона стала, нема місця в організаціях, що захищають демократію", - заявила Чміліте-Нільсен. 

Нагадаємо, на січневій сесії ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, які оскаржувала українська делегація.

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи зараз є проросійський представник Нідерландів Тіні Кокс. Його вважають відкритим "агентом Кремля" та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме Тіні Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

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Російська криза ПАРЄ Литва

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