Президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса.

Як повідомляє "Європейська правда", за Кокса віддали голоси 164 делегати.

Керівниця постійної делегації Верховної Ради Марія Мезенцева, яка була висунута альтернативним кандидатом, отримала 80 голосів.

Тіні Кокс – нідерландський парламентар, лідер групи крайньолівих, куди входять європейські комуністи та подібні політичні сили.

Кокса вважають відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме Тіні Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

Тіні Кокс замінить на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.

Раніше ЄП прогнозувала, що головування Кокса стане непростим періодом для української делегації.

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