Спикер парламента Литвы призвала выгнать Россию из ПАСЕ

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предложила исключить Россию из Парламентской ассамблеи Совета Европы за ее действия против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что Россия грубо нарушила устав Совета Европы, нарушив территориальную целостность и принцип верховенства права. Спикер напомнила об оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на востоке Украины и угрозах применения силы.

Признав оккупированные ОРДЛО, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины и Минские договоренности.

"Призываю ПАСЕ и Совет министров совместно принять меры для прекращения членства России в Совете Европы… Россия должна понимать, что для такого государства, каким оно стало, нет места в организациях, защищающих демократию", - заявила Чмилите-Нильсен.

Напомним, на январской сессии ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, которые обжаловала украинская делегация.

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы сейчас является пророссийский представитель Нидерландов Тини Кокс. Его считают открытым "агентом Кремля" и эффективным лоббистом интересов РФ в Ассамблее. Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации в Ассамблее, благодаря чему российская делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.

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