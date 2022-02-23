Сейм Польщі ухвалив резолюцію з засудженням агресії РФ проти України

Зранку у середу Сейм Польщі одноголосно ухвалив резолюцію "Про агресію Росії проти України".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство PAP.

Проєкт резолюції був підготований президією Сейму. Під час голосування деякі депутати були у футболках із написом "вільна Україна" та синьо-жовтим прапором.

У резолюції наголошується, що "принцип суверенітету та право на самовизначення націй є одними з основних цінностей західної цивілізації". "Рішення Російської Федерації визнати незалежність двох територій, які є невід’ємними частинами України, відкрито порушує правила, прийняті міжнародним співтовариством, і означає відмову російською стороною від усіх шляхів до угоди, сумісної з міжнародним правом ", - йдеться у документі

"Україна – незалежна, суверенна і демократична держава. Прийняття Росією самопроголошених конституцій так званих Луганської та Донецької республік означає фактично намір взяти під контроль територію України, тому це дії суто військового характеру", – заявляють польські депутати.

У резолюції стверджується, що кроки Путіна демонструють: метою його політики є припинення більш ніж 30-річного миру в Європі після падіння комунізму.

У документі йдеться також, що "ціну за неоімперську політику Владіміра Путіна, за російську газову та енергетичну політику вже платять пересічні громадяни України". "Це також впливає на рівень життя сотень мільйонів європейських громадян, у тому числі мільйонів польських сімей", - йдеться в резолюції.

"Сейм Республіки Польща вкотре рішуче засуджує всі дії Російської Федерації, спрямовані на атаку на суверенітет України. Міжнародне співтовариство має зробити все можливе, щоб запобігти війні. Цілісність території України, недоторканність її кордонів і право на самовизначення є джерелом безпеки всієї Європи", - наголосили в Сеймі.

Сейм також закликав "міжнародне співтовариство ввести жорсткі економічні та дипломатичні санкції проти агресора". "Ми закликаємо уряди країн ЄС та НАТО, а також усе міжнародне співтовариство солідарно виступати на боці свободи та права українського народу жити в незалежній державі", – йдеться у резолюції.

Як повідомлялося, у Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться у п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі.

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