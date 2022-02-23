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Британія посилить військову підтримку України - Джонсон

Середа, 23 лютого 2022, 14:29

Велика Британія незабаром надасть Україні новий пакет військової підтримки на тлі зростання загрозливої поведінки з боку Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон у парламенті, пише "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Джонсон зазначив, що пакет допомоги включатиме оборонну зброю та нелетальну допомогу.

Прем’єр додав, що Британія готова також посилити санкції, підкресливши масштаб уже викладеного пакета санкцій, в якому перебувають 275 осіб. Джонсон попередив, що "попереду будуть ще".

Напередодні Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання "незалежності" ОРДЛО.

Нагадаємо, Велика Британія готова гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів для підтримки України та пом’якшення економічних наслідків російської агресії.

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