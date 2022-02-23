Британія запропонувала Україні кредитні гарантії на $500 млн

Велика Британія готова гарантувати кредити на суму до 500 мільйонів доларів для підтримки України та пом’якшення економічних наслідків російської агресії.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Ліз Трасс, пише "Європейська правда".

Британія готова запропонувати гарантії кредитування Багатостороннього банку розвитку (MDB) для проєктів, які підтримають економічну стабільність та життєво важливі реформи, такі як боротьба з корупцією. Ця підтримка допоможе пом’якшити економічний вплив на економіку України через агресію Росії.

"Ми використовуємо економічний досвід та силу Британії, щоб підтримати народ України. Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну та допомогти її економіці пережити шторм російської агресії", - заявила Трасс.

У грудні Британія також збільшила обсяг фінансової підтримки, доступної Україні від UK Export Finance (UKEF) – до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів – і підписала новий договір, який допоможе Україні підвищити її військово-морський потенціал.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні.

Раніше уряд США запропонував Україні гарантії суверенних кредитів в розмірі до $1 мільярда для підтримки програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Канада надасть Україні позику на 500 мільйонів канадських доларів ($393 млн) і летальну зброю та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

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