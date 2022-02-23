У МЗС Франції зрозуміли, що Путін заперечує існування України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24.

"Президент Путін у своїй промові (у понеділок) певним чином заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав він журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Владімір Путін виголосив промову, після чого визнав "незалежність" ОРДЛО.

За словами президента США Джо Байдена, Путін напряму атакував право України на існування.