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У МЗС Франції зрозуміли, що Путін заперечує існування України

Середа, 23 лютого 2022, 14:37

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24

"Президент Путін у своїй промові (у понеділок) певним чином заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав він журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Владімір Путін виголосив промову, після чого визнав "незалежність" ОРДЛО. 

За словами президента США Джо Байдена, Путін напряму атакував право України на існування.

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