У МЗС Франції зрозуміли, що Путін заперечує існування України
Середа, 23 лютого 2022, 14:37
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у середу, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24.
"Президент Путін у своїй промові (у понеділок) певним чином заявив про заперечення України як суверенної країни", – сказав він журналістам після переговорів зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок у Берліні.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Владімір Путін виголосив промову, після чого визнав "незалежність" ОРДЛО.
За словами президента США Джо Байдена, Путін напряму атакував право України на існування.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.