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Байден і Блінкен відреагували на промову Путіна щодо України

Середа, 23 лютого 2022, 08:48

Президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен у своїх заявах 22 лютого звернули увагу на промову президента РФ Владіміра Путіна, виголошену ним перед визнанням "незалежності" ОРДЛО, зауваживши, що вона свідчить про нещирість заяв Росії про нібито прагнення дипломатичного шляху. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Джо Байден у виступі з анонсом пакету санкцій проти Росії за визнання ОРДЛО сказав, що промова Путіна "донесла світу масштаб його перекрученого бачення історії" та що з неї не виглядає, що Росія зацікавлена у справжньому діалозі щодо європейської безпеки. 

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"Він (Путін) напряму атакував право України на існування. Він непрямо висловив претензії на території, які колись належали Росії - у тому числі країн, які зараз є демократіями і членами НАТО. Він явно погрожував війною, якщо на його радикальні вимоги не погодяться. Тож немає сумнівів у тому, що Росія є агресором. Ми усвідомлюємо, які виклики постали перед нами", - сказав президент США. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що промова Путіна у вівторок підтверджує його наміри напасти на Україну, і його реальна мета, схоже - "відродження Російської імперії", чи "сфери впливу", а в крайньому разі - домогтися безумовного нейтралітету всіх своїх сусідів, цитує CNN його слова на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. 

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"Дуже тривожна промова президента Путіна вчора ввечері показала світові, як він розглядає Україну - не як суверенну державу з правом на територіальну цілісність і незалежність, а "витвір" Росії, відтак таку, що має підпорядковуватися Росії. Це найбільший виклик для безпеки у Європі з часів Другої світової війни", - заявив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував зустріч з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим, зазначивши, що у нинішніх обставинах вона не має сенсу.

21 лютого Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням, президент США підписав пакет санкцій проти ОРДЛО.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо.

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