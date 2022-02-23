Італія планує запропонувати Україні фінансову підтримку і нелетальну військову допомогу

Італія розглядає можливість відправки Україні допомоги для підтримки її економіки, а також нелетальної військової допомоги, оскільки напруженість у відносинах з Росією зростає

Про це заявив у парламенті міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Ді Майо заявив, що уряд готовий виділити 110 мільйонів євро на підтримку "українського населення та економіки у сферах, які будуть узгоджені з київською владою".

Серед нелетального обладнання, яке Італія планує направити до Збройних сил України, може бути обладнання для розмінування, сказав міністр.

Ді Майо також сказав, що Італія працюватиме над тим, щоб максимально обмежити вплив на її економіку та стратегічні інтереси будь-яких санкцій, накладених проти Росії Заходом.

Італія отримує близько 40% газу з Росії, а прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив минулого тижня, що будь-які санкції не повинні включати енергетику.

"Ми хочемо реалізувати будь-яку дипломатичну ініціативу, яка допомогла б уникнути війни. Ми віримо, що це все ще можливо, навіть якщо шанси зменшуються з кожним днем", - сказав Ді Майо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що рішуче засуджує рішення російської влади про визнання ОРДЛО.

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