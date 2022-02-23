Италия планирует предложить Украине финансовую поддержку и нелетальную военную помощь

Италия рассматривает возможность отправки Украине помощи для поддержки ее экономики, а также нелетальной военной помощи.

Об этом заявил в парламенте министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ди Майо заявил, что правительство готово выделить 110 миллионов евро в поддержку "украинского населения и экономики в сферах, которые будут согласованы с киевскими властями".

Среди нелетального оборудования, которое Италия планирует направить в Вооруженные силы Украины, может быть оборудование для разминирования, сказал министр.

Ди Майо также сказал, что Италия будет работать над тем, чтобы максимально ограничить влияние на ее экономику и стратегические интересы любых санкций, наложенных против России на Западе.

Италия получает около 40% газа из России, а премьер-министр Марио Драги заявил на прошлой неделе, что какие-либо санкции не должны включать энергетику.

"Мы хотим реализовать любую дипломатическую инициативу, которая бы помогла избежать войны. Мы верим, что это все еще возможно, даже если шансы уменьшаются с каждым днем", - сказал Ди Майо.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решительно осуждает решение российских властей о признании ОРДЛО.

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