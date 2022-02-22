Прем’єр Італії засудив рішення Росії визнати ОРДЛО
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що рішуче засуджує рішення російської влади про визнання ОРДЛО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє La Republica.
За його словами, це є неприйнятним порушенням демократичного суверенітету та територіальної цілісності України.
Він зазначив, що "перебуває у постійному контакті з союзниками, щоб знайти мирне вирішення кризи та уникнути війни в центрі Європи".
"Шлях діалогу залишається важливим, але ми вже визначаємося з контекстом заходів Європейського Союзу та санкцій проти Росії", – додав Драгі.
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій представили пропозицію щодо санкцій країнам-членам ЄС після рішення президента Росії визнати незалежними сепаратистські регіони "ЛНР" і "ДНР".
Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів.
Уряд Німеччини зупиняє процес погодження російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.
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