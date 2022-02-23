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Глава МЗС Німеччини: своїми діями в Україні РФ взяла курс на ізоляцію

Середа, 23 лютого 2022, 14:52

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що міжнародне співтовариство не визнає порушення Росією міжнародного права, і своїми останніми діями в Україні Москва ізолює себе від решти світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Дії, які зараз відбуваються, можуть відповідати стратегії в короткостроковій перспективі, але це не середньострокова або довгострокова стратегія, щоб повністю ізолювати себе в усьому світі", - сказала Бербок на спільній пресконференції в Берліні зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном.

Бербок заявила, що важливо швидко узгодити пакет санкцій проти РФ з партнерами Німеччини, щоб показати, що дії Росії неприйнятні, додавши, що Захід має залишати відкритим вікно для переговорів з Росією.

"Навіть у найважчій кризі ми завжди повинні тримати вікно для переговорів відкритим. Ми хочемо запобігти війні разом", - сказала вона.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Кулеба розповів, що подякував за рішення Німеччини після визнання Росією ОРДЛО зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2". 

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Російська криза Німеччина

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