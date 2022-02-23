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Глава МИД Германия: своими действиями в Украине РФ взяла курс на изоляцию

Среда, 23 февраля 2022, 14:52

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что международное сообщество не признает нарушение Россией международного права, и своими последними действиями в Украине Москва изолирует себя от остального мира.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Происходящие сейчас действия могут соответствовать стратегии в краткосрочной перспективе, но это не среднесрочная или долгосрочная стратегия, чтобы полностью изолировать себя во всем мире", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции в Берлине со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Бербок заявила, что важно быстро согласовать пакет санкций против РФ с партнерами Германии, чтобы показать, что действия России неприемлемы, добавив, что Запад должен оставлять открытым окно для переговоров с Россией.

"Даже в самом тяжелом кризисе мы всегда должны держать окно для переговоров открытым. Мы хотим предотвратить войну вместе", - сказала она.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Кулеба рассказал, что поблагодарил за решение Германии после признания Россией ОРДЛО остановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

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Российский кризис Германия

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