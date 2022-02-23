Кулеба у розмові з главою МЗС Німеччини подякував за ПП2 та обговорив додаткову допомогу 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів, що подякував за рішення Німеччини після визнання Росією ОРДЛО зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив вдячність за зупинку сертифікації ПП2. Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

"Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі", - розповів він.

Бербок розповіла, що під час дзвінка запевнила Кулебу в незмінній солідарності з Україною.

"Негайним призупиненням ПП2 федеральний уряд надсилає чіткий сигнал Росії. Ми всі у ЄС та G7 будемо реагувати об’єднано", - заявила вона.

Ich habe @DmytroKuleba in einem Telefonat unsere unverbrüchliche Solidarität mit der #Ukraine versichert. Die Bundesregierung setzt mit dem sofortigen Stopp von Nord Stream 2 ein erstes deutliches Zeichen gegenüber #Russland. Wir werden nun in EU und G7 geschlossen reagieren. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 22, 2022

Нагадаємо, у вівторок 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна.

Дивіться відео на цю тему: Визнання ОРДЛО Кремлем: наслідки, санкції, зміни на фронті. Пояснюємо

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.