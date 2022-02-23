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Кулеба у розмові з главою МЗС Німеччини подякував за ПП2 та обговорив додаткову допомогу 

Середа, 23 лютого 2022, 10:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це він повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів, що подякував за рішення Німеччини після визнання Росією ОРДЛО зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2". 

"Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі", - розповів він. 

Бербок розповіла, що під час дзвінка запевнила Кулебу в незмінній солідарності з Україною. 

"Негайним призупиненням ПП2 федеральний уряд надсилає чіткий сигнал Росії. Ми всі у ЄС та G7 будемо реагувати об’єднано", - заявила вона.   

Нагадаємо, у вівторок 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії. 

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Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

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