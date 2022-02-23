Президент Польщі: Європа повинна зупинити неоімперську політику Росії

Президент Польщі Анджей Дуда закликав європейські країни об’єднатися у протистоянні неоімперській політиці президента РФ Владіміра Путіна.

Про це він сказав на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда"

"Дії Росії в регіоні викликають велике занепокоєння. Ми вважаємо, що рішення президента Путіна є загрозою не тільки для України, але і для всього нашого регіону, зокрема для східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу", - сказав Дуда.

Він підкреслив, що зараз настав час для солідарності і тест на єдність для ЄС і НАТО.

"Ми не можемо допустити, щоб внаслідок зовнішнього тиску стався розкол між державами-членами. Основна мета президента Путіна – показати слабкість ЄС і НАТО, які є символами стабільності і безпеки у світі. Ми повинні сказати чітке "стоп" неоімперській політиці Росії. Боротьба йде не тільки за Україну, але і за нову архітектуру безпеки у світі, про яку ми всі повинні дбати", - додав Дуда.

Нагадаємо, у Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться у п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі.

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