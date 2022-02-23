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Президент Польши: Европа должна остановить неоимперскую политику России

Среда, 23 февраля 2022, 15:29

Президент Польши Анджей Дуда призвал европейские страны объединиться в противостоянии неоимперской политике президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда"

"Действия России в регионе вызывают большую обеспокоенность. Мы считаем, что решение президента Путина является угрозой не только для Украины, но и для всего нашего региона, в частности для восточного фланга НАТО и целого Европейского союза", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что сейчас настала пора для солидарности и тест на единство для ЕС и НАТО.

"Мы не можем допустить, чтобы вследствие внешнего давления произошел раскол между государствами-членами. Основная цель президента Путина – показать слабость ЕС и НАТО, являющиеся символами стабильности и безопасности в мире. Мы должны сказать четкое "стоп" неоимперской политике России. Борьба идет не только за Украину, но и за новую архитектуру безопасности в мире, о которой мы все должны заботиться", - добавил Дуда.

Напомним, в Варшаве состоится саммит президентов формата "Бухарестской девятки", которые встретятся в пятницу, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и ситуацию в Центральной и Восточной Европе.

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Российский кризис Польша

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