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Президент Литви про вимоги Путіна: ми не торгуємо принципами

Середа, 23 лютого 2022, 15:51

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО не збирається обговорювати з Росією її вимогу щодо відмови у членстві Україні та іншим країнам.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, пише "Європейська правда".

"Те, що зараз відбувається, покликано затягнути нас у злу гру м’язами. Росія хоче говорити з позиції сили, саме тому вимоги висуває Путін: визнати анексію Криму і закрити двері до НАТО для України. Але ми в цій грі участі брати не будемо, оскільки ми говоримо про серйозні речі, і не збираємося говорити про торгівлю принципами", - сказав Науседа.

Він зазначив, що НАТО ґрунтується на спільному захисті і стримуванні, і без цього припинить існування і втратить свою цінність.

"За таких вимог не буде статті 5, це буде надзвичайний удар, і власне це буде говорити про необхідність переписати принципи миру. Саме Путін загрожує міжнародній безпеці. Незалежно від того, яка країна вирішить приєднатися до НАТО, залишатиметься питанням лише НАТО і тієї країни, яка захоче вступити", - додав він..

Сьогодні стало відомо, що Литва відправить в Україну партію міжнародної допомоги з цивільної оборони – човни, дозиметри, протигази, рукавички, підшоломники.

Раніше Литва передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію.

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Російська криза Литва Путін

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