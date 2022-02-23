Президент Литвы о требованиях Путина: мы не торгуем принципами

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО не собирается обсуждать с Россией ее требование об отказе в членстве Украины и других стран.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"То, что сейчас происходит, призвано затянуть нас в злую игру мышцами. Россия хочет говорить с позиции силы, именно поэтому такие требования предъявляет Путин: признать аннексию Крыма и закрыть двери в НАТО для Украины. Но мы в этой игре участвовать не будем, поскольку мы говорим о серьезных вещах и не собираемся говорить о торговле принципами", - сказал Науседа.

Он отметил, что НАТО основывается на совместной защите и сдерживании, и без этого прекратит существование и потеряет свою ценность.

"При таких требованиях не будет статьи 5, это будет чрезвычайный удар, и, собственно, это будет говорить о необходимости переписать принципы мира. Именно Путин угрожает международной безопасности. Независимо от того, какая страна решит присоединиться к НАТО, будет оставаться вопросом только НАТО и той страны, которая захочет поступить", - добавил он.

Сегодня стало известно, что Литва отправит в Украину партию международной помощи по гражданской обороне – лодки, дозиметры, противогазы, перчатки, подшлемники.

Ранее Литва передала Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger и другую военную амуницию.

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