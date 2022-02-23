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Італія відкривається для українських туристів

Середа, 23 лютого 2022, 17:59

Італія з 1 березня послаблює вимоги для в'їзду українських туристів під час пандемії коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні посольства України в Італії на сторінці у Facebook.

"Згідно з оновленою редакцію наказу МОЗ Італії від 22 лютого щодо норм перетину італійського кордону у зв’язку із пандемією коронавірусу з 1 березня громадяни України можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою, в тому числі в цілях туризму, без проходження самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

При цьому для перетину кордону необхідно мати один із наступних документів:

- "зелений" сертифікат про вакцинацію європейського зразка (т. зв. green pass) однією із затверджених ЄС вакцин (за умови отримання особою останньої дози первинного курсу вакцинації не менше ніж 14 днів і не більше ніж 270 днів до прибуття або ж отримання бустерної дози);

- сертифікат, що підтверджує одужання особи від COVID-19, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;

- сертифікат про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19, який має бути зроблений, не пізніше, ніж за 72 години (для ПЦР-тесту) або за 48 годин (для експрес-тесту) до в’їзду на територію Італії.

"Звертаємо увагу, що залишається чинною норма про необхідність надання по прибуттю форми контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/", - зазначили у посольстві.

Документи можуть надаватись особою у роздрукованому чи електронному вигляді.

Разом з тим, дітям до 6 років для в’їзду на територію Італії ПЛР чи експрес-тест не потрібні.

Згадані правила діятимуть до 31 березня 2022 року включно.

Як повідомлялося, держави ЄС спільно ухвалили оновлені рекомендації для держав-членів щодо допуску вакцинованих подорожуючих, у тому числі з метою туризму, які відкривають можливості для туризму після щеплення CoronaVac.

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Італія Туризм санкції

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