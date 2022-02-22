ЄС вирішив відкритися для туристів, вакцинованих китайською вакциною CoronaVac

Держави ЄС спільно ухвалили оновлені рекомендації для держав-членів щодо допуску вакцинованих подорожуючих, у тому числі з метою туризму, які відкривають можливості для туризму після щеплення CoronaVac.

Про це йдеться у рішенні Ради Євросоюзу, що є у розпорядженні ЄвроПравди.

Ключова зміна, що має вагу для українців, стосується переліку вакцин, щеплення якими дає дозвіл на подорожі до держав ЄС. Зараз схваленими для використання у ЄС є вакцини від 5 виробників: Пфайзер, Модерна, Астразенека, Джонсон і Джонсон та Новавакс.

Між тим, в Україні особливо популярною є також китайська вакцина Коронавак (CoronaVac) від Sinovac. Вона схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), але не отримала схвалення для застосування в самому ЄС. Через це досі вона давала дозвіл на в’їзд лише до невеликої кількості держав ЄС. Нове рішення знімає цю проблему.

"Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, вакцинованих вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, у разі якщо отримали останню дозу початкової вакцинації не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо отримали бустерну дозу", - пояснили в Раді ЄС.

Утім, за новими правилами, для вакцинованих китайською вакциною можуть встановлювати особливі правила в’їзду, зокрема, вимагати надати ПЛР-тест або вимагати самоізоляції по прибуттю, навіть якщо для осіб, що щеплені схваленими в ЄС вакцинами, такою вимоги не висувають.

Також рекомендується дозволити в’їзд для не щеплених дітей до 18 років, але до них можуть висувати вимогу про самоізоляцію.

Нові рекомендації мають запрацювати від 1 березня. Рішення про конкретну схему допуску кожна держава ухвалює самостійно, однак низка держав ЄС (включаючи Німеччину, Францію тощо), як правило, схвалюють правила в’їзду відповідно до рекомендацій Ради ЄС.

Зауважимо також, що послаблення правил не стосується вакцинованих російським "Спутніком", оскільки він не пройшов перевірку ВООЗ.

Все про ковідні обмеження в ЄС читайте у спецрозділі "Європейської правди".

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