Италия открывается для украинских туристов

Италия с 1 марта ослабляет требования для въезда украинских туристов во время пандемии коронавируса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении посольства Украины в Италии на странице Facebook.

"Согласно обновленной редакции приказа Минздрава Италии от 22 февраля относительно норм пересечения итальянской границы в связи с пандемией коронавируса с 1 марта граждане Украины могут посещать территорию Италии в любых целях, в том числе в целях туризма, без прохождения самоизоляции", – говорится в сообщении.

При этом для пересечения границы необходимо иметь один из следующих документов:

- "зеленый" сертификат о вакцинации европейского образца (т. н. green pass) одной из утвержденных ЕС вакцин (при условии получения лицом последней дозы первичного курса вакцинации не менее 14 дней и не более 270 дней до прибытия или получения бустерной дозы );

- сертификат, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19, который формируется и выдается уполномоченным учреждением государства, содержит персональные данные владельца и предусматривает возможность автоматизированной проверки действия документа и его принадлежности владельцу;

- сертификат об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа (для ПЦР-теста) или за 48 часов (для экспресс-теста) до въезда на территорию Италии. .

"Обращаем внимание, что остается в силе норма о необходимости предоставления по прибытию формы контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/", - отметили в посольстве.

Документы могут быть предоставлены лицом в распечатанном или электронном виде.

Вместе с тем, детям до 6 лет для въезда на территорию Италии ПЦР или экспресс-тест не требуется.

Указанные правила будут действовать до 31 марта 2022 включительно.