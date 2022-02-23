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Настав час для наступної хвилі санкцій проти Росії – Кулеба

Середа, 23 лютого 2022, 19:32

Глава МЗС Дмитро Кулеба, що західні партнери не мають чекати повномасштабного вторгнення РФ в Україну для запровадження нової хвилі санкцій.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після виступу у Генасамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, під час зустрічей у Вашингтоні він отримав сигнал, що американські санкції будуть розширюватися і буде більше болісних санкцій проти Росії, які будуть запроваджені у тісній координації з союзниками у Європі і в інших частинах світу, щоб забезпечити їх максимальну ефективність.

Він зазначив, що Київ цінує санкції, вже запроваджені США, Канадою, Британією, Євросоюзом, іншими країнами.

"Але цього недостатньо. Партнери не мають чекати, коли російські ракети почнуть вдаряти по українській землі чи коли російські літаки зайдуть у наш повітряний простір для того, щоб запровадити нову хвилю санкцій" - сказав він.

"Санкції мають сенс, коли стримують Росію від подальших дій. Тому час для наступної хвилі санкцій настав. Ми у дуже динамічній ситуації і кожен день має значення" -  наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, Рада ЄС 23 лютого затвердила пакет санкцій у відповідь на визнання Росією ОРДЛО та введення військ на Донбас. 

22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО. 

Під санкції потрапили ключові банки і діти кремлівської еліти.

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Російська криза санкції Кулеба

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