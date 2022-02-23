Кулеба зустрівся з Байденом і Блінкеном у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях української та американської сторони.

Варто зазначити, що президент США майже ніколи не проводить окремі зустрічі у Білому домі з міністрами закордонних справ, що відвідують Вашингтон. Зустріч із Кулебою підкреслює вагу, яку США надають українському питанню.

"Президент Джо Байден зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Байден розповів главі МЗС про реакцію США на рішення Росії визнати нібито "незалежність" так званих "ЛДНР", у тому числі наказ, виданий напередодні увечері (санкції проти ОРДЛО - ред.) та нові санкції, анонсовані сьогодні (22 лютого). Він також підтвердив, що США продовжать надавати безпекову допомогу та макроекономічну підтримку", - йдеться в комюніке Білого дому.

Джо Байден зазначив також, що Штати разом із союзниками швидко й рішуче реагуватимуть у випадку подальшої агресії РФ проти України.

Дмитро Кулеба подякував США за всю допомогу Україні на тлі ескалації з боку Кремля та відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку, зазначає українська сторона.

Grateful for the opportunity to visit @WhiteHouse today to further build on the close cooperation between our leaders, Ukraine’s President @ZelenskyyUa and the U.S. President Joseph Biden @POTUS. The U.S.-Ukraine strategic partnership remains unfaltering at this tense moment. https://t.co/B6O9qfFpxh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

"Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу", - зазначають у комюніке.

Також Дмитро Кулеба підтвердив запрошення від імені президента України Володимира Зеленського Джо Байдену відвідати Україну з візитом.

Відбулась зустріч також з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Focused meeting with @SecBlinken. Two strategic partners, Ukraine and the U.S. work tirelessly day & night to rally the world around Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia will face more sanctions and global pressure for every further aggressive step it may take. pic.twitter.com/TCK925AhCf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2022

Нагадаємо, 22 лютого Джо Байден виступив з новою промовою щодо російської агресії проти України та оголосив нові санкції за визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО.

Напередодні 21 лютого Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням, президент США підписав пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських "республік".

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