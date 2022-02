Кулеба зустрівся з Байденом і Блінкеном у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з президентом США Джо Байденом і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях української та американської сторони.

Варто зазначити, що президент США майже ніколи не проводить окремі зустрічі у Білому домі з міністрами закордонних справ, що відвідують Вашингтон. Зустріч із Кулебою підкреслює вагу, яку США надають українському питанню.

"Президент Джо Байден зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Байден розповів главі МЗС про реакцію США на рішення Росії визнати нібито "незалежність" так званих "ЛДНР", у тому числі наказ, виданий напередодні увечері (санкції проти ОРДЛО - ред.) та нові санкції, анонсовані сьогодні (22 лютого). Він також підтвердив, що США продовжать надавати безпекову допомогу та макроекономічну підтримку", - йдеться в комюніке Білого дому.

Джо Байден зазначив також, що Штати разом із союзниками швидко й рішуче реагуватимуть у випадку подальшої агресії РФ проти України.

Дмитро Кулеба подякував США за всю допомогу Україні на тлі ескалації з боку Кремля та відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку, зазначає українська сторона.

Grateful for the opportunity to visit @WhiteHouse today to further build on the close cooperation between our leaders, Ukraine’s President @ZelenskyyUa and the U.S. President Joseph Biden @POTUS . The U.S.-Ukraine strategic partnership remains unfaltering at this tense moment. https://t.co/B6O9qfFpxh

"Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу", - зазначають у комюніке.

Також Дмитро Кулеба підтвердив запрошення від імені президента України Володимира Зеленського Джо Байдену відвідати Україну з візитом.

Відбулась зустріч також з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Focused meeting with @SecBlinken. Two strategic partners, Ukraine and the U.S. work tirelessly day & night to rally the world around Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. Russia will face more sanctions and global pressure for every further aggressive step it may take. pic.twitter.com/TCK925AhCf