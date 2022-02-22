Байден оголосив новий пакет санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден оголосив про перший із багатьох запланованих рівнів нових санкцій проти Росії після визнання нею "незалежності" ОРДЛО.

Про це Байден заявив у своєму зверненні у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Це початок російського вторгнення в Україну, на це вказує те, що він попросив про дозвіл (на застосування сил) від своєї Думи. Тому я починаю застосовувати санкції у відповідь, вони будуть значно ширшими, ніж ті, які ми та партнери застосували в 2014 році. Якщо Росія піде далі з цим вторгеннням, ми готові піти далі з санкціями", - сказав Байден.

За словами президента США, обмежувальні заходи були тісно скоординовані з партнерам та будуть посилюватись у відповідь на ескалацію ситуації Росією.

"Ми запроваджуємо санкції повного блокування проти двох російських великих фінансових інституцій - "ВЕБ.РФ" та їхнього військового банку". Ми запроваджуємо комплексні санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що ми відрізаємо російський уряд від західного фінансування", - сказав президент США.

Байден додав, що починаючи від завтра США почнуть запроваджувати санкції проти російських еліт та членів їхніх родин.

Він наголосив, що США працювали з Німеччиною, щоб забезпечити, щоб газопровід "Північний потік-2" "не буде рухатися вперед".

Байден також наголосив, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні та зміцнювати своїх союзників по НАТО.

"Хто, заради Господа, думає Путін, дає йому право проголошувати нові так звані "держави" на території, яка належала його сусідам?" - сказав президент США.

Напередодні Білий дім назвав рішення Росії визнати "ЛДНР" новим вторгненням. У понеділок президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських "республік".

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