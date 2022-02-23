Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Чехія запропонує ЄС посилити паспортні правила для росіян

Середа, 23 лютого 2022, 19:57

Чехія проситиме партнерів по Європейському Союзу дозволяти в'їзд у Шенгенську зону лише тим росіянам, які мають біометричні паспорти.

Про це в середу заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми звернемося до наших європейських колег… щоб вимагати від російських громадян (мати) біометричні паспорти для в'їзду в Шенгенську зону, щоб у нас була чітка впевненість у тому, що людина, яка в'їжджає з паспортом, справді є цією людиною", - сказав Ракушан.

ЄС скликає спеціальний саміт через агресію Росії проти України

У Шенгенську зону входять більшість держав Європейського Союзу.

Ракушан сказав, що він також працюватиме з міністерством закордонних справ над можливим посиленням правил видачі віз для росіян, а також над створенням спеціальних віз для людей, які переслідуються в Росії через зв'язки із російською опозицією.

За його словами, ці кроки є частиною реакцій на конфлікт в Україні.

За словами Ракушана, Чехія, де проживає 260 000 українців, готується до потенційного припливу біженців з України, але нині не спостерігається жодних ознак підвищеного інтересу до отримання посвідок на проживання будь-якого типу.

Про корекцію курсу Чехії щодо України, готовність підтримувати жорсткі санкції проти Путіна та ризики російської агресії читайте у матеріалі Глава МЗС Чехії: Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв агресії Путіна проти України

Інтерв’ю з міністром закордонних справ Чехії у відеоформаті можна подивитися на нашому Youtube-каналі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Чехія

Статті

Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ

У світі є чимало прикладів розірвання дипломатичних відносин, у тому числі в результаті війни, у тому числі з Росією. Розберемося, що це означає...
23 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На порозі нової системи безпеки. Що може змінитися у світі після наступу Путіна

Результатом нинішньої кризи може стати реорганізація євроатлантичної системи безпеки, яка, однак, не повинна призвести до відновлення впливу Росії у Східній Європі.
23 лютого 2022 — Тетяна Сидорук, для Європейської правди

Мінськ-3, м’які санкції та інші наслідки визнання Кремлем "незалежності" окупованого Донбасу

Які наслідки матиме визнання РФ "незалежності" окупованих нею територій на Сході України? Зменшення ризиків нападу на Київ чи навпаки?
22 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда