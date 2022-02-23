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Чехия предложит ЕС ужесточить паспортные правила для россиян

Среда, 23 февраля 2022, 19:57

Чехия будет просить партнеров по Европейскому Союзу разрешать въезд в Шенгенскую зону только россиянам, имеющим биометрические паспорта.

Об этом в среду заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обратимся к нашим европейским коллегам… чтобы требовать от российских граждан (иметь) биометрические паспорта для въезда в Шенгенскую зону, чтобы у нас была четкая уверенность в том, что въезжающий с паспортом человек действительно является этим человеком" , - сказал Ракушан.

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В Шенгенскую зону входят большинство государств Европейского Союза.

Ракушан сказал, что он также будет работать с министерством иностранных дел над возможным ужесточением правил выдачи виз для россиян, а также над созданием специальных виз для людей, которые преследуются в России из-за связей с российской оппозицией.

По его словам, эти шаги являются частью реакций на конфликт в Украине.

По словам Ракушана, Чехия, где проживает 260 000 украинцев, готовится к потенциальному притоку беженцев из Украины, но в настоящее время не наблюдается никаких признаков повышенного интереса к получению вида на жительство любого типа.

О коррекции курса Чехии в отношении Украины, готовности поддерживать жесткие санкции против Путина и рисках российской агрессии читайте в материале Глава МИД Чехии: Мы готовимся ко всем возможным сценариям агрессии Путина против Украины

Интервью с министром в видеоформате можно посмотреть на нашем Youtube-канале.

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Российский кризис Чехия

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