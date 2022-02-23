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Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапора України

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Середа, 23 лютого 2022, 20:37

Місто Берлін провело акцію солідарністю з Україною, підсвітивши Бранденбурзькі ворота синьо-жовтими кольорами. 

Фото акції солідарності опублікували численні користувачі соцмереж, повідомляє "Європейська правда".

З ініціативою виступила берлінська влада. Канцелярія Сенату Берліну повідомила, що акція солідарності з Україною триватиме з 18:45 до півночі.

"Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною. Освітленням Бранденбурзьких воріт ми подаємо чіткий сигнал разом з іншими європейськими містами", - заявила мер Берліна Франциска Гіффай.

Німецькі ЗМІ повідомили, що  ініціативу підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж вирішили підсвітити відомі об’єкти

Кілька сотень людей провели у вівторок увечері демонстрацію перед посольством Росії в Берліні — лише за кількасот метрів від Бранденбурзьких воріт.

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Російська криза Німеччина

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