Бранденбурзькі ворота в Берліні підсвітили кольорами прапора України
Середа, 23 лютого 2022, 20:37
Місто Берлін провело акцію солідарністю з Україною, підсвітивши Бранденбурзькі ворота синьо-жовтими кольорами.
Фото акції солідарності опублікували численні користувачі соцмереж, повідомляє "Європейська правда".
Was für ein Zeichen! #Berlin #BrandenburgerTor #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/BYrF7PNoSb— Dominik Mai (@dominikmai) February 23, 2022
Brandenburger Tor right now 🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/U81NwnySic— em dash (@iemdash) February 23, 2022
З ініціативою виступила берлінська влада. Канцелярія Сенату Берліну повідомила, що акція солідарності з Україною триватиме з 18:45 до півночі.
"Берлін стоїть пліч-о-пліч з Україною. Освітленням Бранденбурзьких воріт ми подаємо чіткий сигнал разом з іншими європейськими містами", - заявила мер Берліна Франциска Гіффай.
Німецькі ЗМІ повідомили, що ініціативу підтримали також міста-побратими німецької столиці, зокрема, Париж та Лондон, де теж вирішили підсвітити відомі об’єкти
Кілька сотень людей провели у вівторок увечері демонстрацію перед посольством Росії в Берліні — лише за кількасот метрів від Бранденбурзьких воріт.