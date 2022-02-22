У Берліні та Парижі мітингували під посольствами РФ через Україну

У столицях Німеччини та Франції відбулися велелюдні мітинги під посольствами Росії через події в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Берліні близько тисячі людей скандували "Putin raus Donbas!", що означає "Путін геть з Донбасу!", розповів у Facebook український активіст Олександр Снідалов.

За його словами, на мітингу були присутні українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни.

Акцію висвітлювали десятки телекамер. Вони зафіксували такі українські вимоги: вивести російські війська з Донбасу, ввести санкції проти Путіна та його грошових мішків, назавжди зупинити Північний Потік -2 і надати Україну оборонне озброєння.

Фото Олександра Снідалова

Кілька сотень людей зібралися на знак солідарності з українським народом у вівторок перед посольством Росії в Парижі, повідомляє видання Le Monde. Мітинг відбувся з ініціативи кандидата у президенти Франції від партії "Європа Екологія Зелені" Янніка Жадо.

Фото з сайту Le Monde

На мітинг вийшли також представники української діаспори у Франції.