У Берліні та Парижі мітингували під посольствами РФ через Україну
Вівторок, 22 лютого 2022, 22:14
У столицях Німеччини та Франції відбулися велелюдні мітинги під посольствами Росії через події в Україні.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У Берліні близько тисячі людей скандували "Putin raus Donbas!", що означає "Путін геть з Донбасу!", розповів у Facebook український активіст Олександр Снідалов.
За його словами, на мітингу були присутні українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни.
Акцію висвітлювали десятки телекамер. Вони зафіксували такі українські вимоги: вивести російські війська з Донбасу, ввести санкції проти Путіна та його грошових мішків, назавжди зупинити Північний Потік -2 і надати Україну оборонне озброєння.
Кілька сотень людей зібралися на знак солідарності з українським народом у вівторок перед посольством Росії в Парижі, повідомляє видання Le Monde. Мітинг відбувся з ініціативи кандидата у президенти Франції від партії "Європа Екологія Зелені" Янніка Жадо.
На мітинг вийшли також представники української діаспори у Франції.