Бранденбургские ворота в Берлине подсветили цветами флага Украины
Среда, 23 февраля 2022, 20:37
Город Берлин провел акцию солидарностью с Украиной, подсветив Бранденбургские ворота сине-желтыми цветами.
Фото акции солидарности опубликовали многочисленные пользователи соцсетей, сообщает "Европейская правда".
Was für ein Zeichen! #Berlin #BrandenburgerTor #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/BYrF7PNoSb— Dominik Mai (@dominikmai) February 23, 2022
Brandenburger Tor right now 🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/U81NwnySic— em dash (@iemdash) February 23, 2022
С инициативой выступили берлинские власти. Канцелярия Сената Берлина сообщила, что акция солидарности с Украиной продлится с 18:45 до полуночи.
"Берлин стоит бок о бок с Украиной. Освещением Бранденбургских ворот мы подаем четкий сигнал вместе с другими европейскими городами", - заявила мэр Берлина Франциска Гиффай.
Немецкие СМИ сообщили, что инициативу поддержали также города-побратимы немецкой столицы, в частности Париж и Лондон, где тоже решили подсветить известные объекты.
Несколько сотен человек провели во вторник вечером демонстрацию перед посольством России в Берлине — всего в нескольких сотнях метров от Бранденбургских ворот.