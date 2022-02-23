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Бранденбургские ворота в Берлине подсветили цветами флага Украины

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Среда, 23 февраля 2022, 20:37

Город Берлин провел акцию солидарностью с Украиной, подсветив Бранденбургские ворота сине-желтыми цветами.

Фото акции солидарности опубликовали многочисленные пользователи соцсетей, сообщает "Европейская правда".

С инициативой выступили берлинские власти. Канцелярия Сената Берлина сообщила, что акция солидарности с Украиной продлится с 18:45 до полуночи.

"Берлин стоит бок о бок с Украиной. Освещением Бранденбургских ворот мы подаем четкий сигнал вместе с другими европейскими городами", - заявила мэр Берлина Франциска Гиффай.

Немецкие СМИ сообщили, что инициативу поддержали также города-побратимы немецкой столицы, в частности Париж и Лондон, где тоже решили подсветить известные объекты.

Несколько сотен человек провели во вторник вечером демонстрацию перед посольством России в Берлине — всего в нескольких сотнях метров от Бранденбургских ворот.


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