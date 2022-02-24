"Час діяти - просто зараз": Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на початок Росією повномасштабної війни проти України.

Як пише "Європейська правда", звернення він опублікував у своєму Twitter.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - заявив Кулеба.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

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Як повідомляє "Українська правда", вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

Президент Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за це рішення її президента Владіміра Путіна.

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