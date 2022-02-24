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"Час діяти - просто зараз": Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни 

Четвер, 24 лютого 2022, 06:56

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ негайно відреагувати на початок Росією повномасштабної війни проти України.

Як пише "Європейська правда", звернення він опублікував у своєму Twitter.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - заявив Кулеба.

Сайт МЗС України не працює.

Як повідомляє "Українська правда", вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів. 

Президент Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за це рішення її президента Владіміра Путіна. 

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