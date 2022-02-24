"Світ притягне Росію до відповідальності": Байден виступив із заявою щодо України

Президент США Джо Байден опублікував заяву у зв’язку з початком Росією повномасштабної агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Увесь світ молиться за Україну, що страждає від неспровокованої і необгрунтованої атаки російських збройних сил. Президент Путін обрав війну, що завдасть катастрофічні людські втрати і страждання.

Лише Росія несе відповідальність за смерть і розруху, яку завдасть ця атака. США і партнери відреагують спільно і рішуче. Світ притягне Росію до відповідальності," - заявив Джо Байден.

Зазначив, що буде стежити за ситуацією і отримувати зведення від команди з нацбезпеки, попри настання у США нічного часу.

Наступного дня президент планує зустріч з іншими лідерами G7. "Потім я виступлю зі зверненням до американського народу, щоб оголосити нові наслідки від США і наших союзників для Росії за цей непотрібний акт агресії проти України і глобального миру та безпеки. Ми також скоординуємося із союзниками у НАТО щоб забезпечити потужну об’єднану відповідь, що стримає будь-яку агресію проти Альянсу. Сьогодні Джил і я молимося за мужній, гідний народ України", - підсумував Джо Байден.

Як повідомляє "Українська правда", вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.