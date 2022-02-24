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"Время действовать – прямо сейчас": Кулеба обратился к миру в связи с началом войны

Четверг, 24 февраля 2022, 06:56

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно отреагировать на начало Россией полномасштабной войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", обращение он опубликовал в своем Twitter.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать — прямо сейчас", - заявил Кулеба.

Сайт МИДа Украины не работает.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

Президент Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за решение её президента Владимира Путина.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.

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Российский кризис Кулеба

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