Байден поговорив із Зеленським та готує зустріч G7 та санкції

Президент Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену, щоби обговорити подальші скоординовані дії через війну з Росією

Про це йдеться у заяві Байдена за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда"

Президент США повторив, що категорично засуджує російський напад та розповів про деталі.

"Я щойно завершив розмову із Зеленським, який зателефонував мені сьогодні ввечері... Я поінформував його про ланцюг міжнародного засудження, у тому числі про Раду Безпеки ООН цієї ночі".

За словами Байдена, Зеленський просив його підтримати всесвітнє величезне засудження російської агресії, а також допомогти забезпечити всесвітню "підтримку народу України". Байден не став уточнювати, що саме буде такою підтримкою, але пообіцяв дії "Групи семи", G7.

"Завтра я зустрінуся (очевидно за відеозв'язком -ЄП) з лідерами G7, і США разом з нашими партнерами та союзниками накладемо серйозні санкції на Росію. Ми також будемо продовжувати надавати підтримку та допомогу Україні та українському народові", - заявив президент США.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни.

Рано вранці 24 лютого Путін почав війну проти України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".