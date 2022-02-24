Посольство США розповіло своїм громадянам в Україні, що робити через війну

Посольство Сполучених штатів в Україні опублікувало низку рекомендацій щодо їхніх дії через ракетні удари по містах України.

Відповідні рекомендації опубліковані на твіттері дипмісії.

На відміну від попередніх закликів, коли громадянам США радили якнайшвидше залишити Україну, зараз така порада не лунає, а натомість є пояснення, що робити для мінімізації загрози.

"Подальші військові дії Росії можуть розпочатися кожної миті. Громадянам США по всій території України наполегливо рекомендуємо лишатися пильними та вживати дій для того, щоби підвищити власну безпеку. Дізнайтеся, де найближче сховище або безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо чути вибухи або сирени, посольство рекомендує невідкладно шукати сховище.

"Якщо ви у будинку - спуститься на найнижчі поверхи, у місце, де найменше зовнішніх стін, вікон або дверей; закрийте двері та сядьте поблизу стіни, яка не є зовнішньою, якомога далі від дверей та вікон.

Якщо ж ви на вулиці – то якнайшвидше знайдіть місце у будівлі, що виглядає посиленою. Якщо ж це неможливо – лягайте на землю та закрийте голову руками", - радить посольство.

Також громадянам радять зважати на небезпеку завалів будівель, а після авіаударів – не триматися далі від уражених будівель.

Як повідомлялося, уночі Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

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