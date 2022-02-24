Посольство США рассказало своим гражданам в Украине, что делать из-за войны

Посольство Соединенных Штатов в Украине опубликовало ряд рекомендаций по поводу действий из-за ракетных ударов по городам Украины.

Соответствующие рекомендации опубликованы на твиттере дипмиссии.

В отличие от предыдущих призывов, когда гражданам США советовали как можно быстрее покинуть Украину, сейчас такой совет не звучит, но есть объяснение, что делать для минимизации угрозы.

"Дальнейшие военные действия России могут начаться ежесекундно. Гражданам США по всей территории Украины настоятельно рекомендуем оставаться бдительными и предпринимать действия для того, чтобы повысить собственную безопасность. Узнайте, где ближайшее убежище или безопасное место", - говорится в сообщении.

В случае, если слышны взрывы или сирены, посольство рекомендует немедленно искать убежище.

"Если вы в доме - спуститесь на самые низкие этажи, в место, где меньше наружных стен, окон или дверей; закройте дверь и сядьте вблизи стены, которая не является наружной, как можно дальше от дверей и окон.

Если же вы на улице – то как можно быстрее найдите место в выглядящем крепким здании. Если это невозможно – ложитесь на землю и закройте голову руками", - советует посольство.

Также гражданам советуют учитывать опасность завалов зданий, а после авиаударов – держаться подальше от пораженных зданий.

Как сообщалось, ночью Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".