Польща закликала своїх громадян негайно покинути Україну
МЗС Польщі випустило попередження із закликом до своїх громадян негайно покинути територію України.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сайті МЗС Польщі.
"У зв’язку з військовими діями в Україні МЗС рекомендує не їздити в Україну. Громадяни Польщі, які перебувають в Україні, повинні негайно покинути її територію" - йдеться у повідомленні.
Міністерство рекомендує громадянам Польщі, які зараз перебувають в Україні, реєструватися в системі Odyseusz та постійно стежити за інформацією МЗС на профілях польських представництв у соціальних мережах та на веб-сайтах.
Відомство підкреслило, що без пекова ситуація розвивається дуже динамічно і у зв’язку з цим видало низку рекомендацій.
Як повідомлялося, посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало низку рекомендацій щодо дій через ракетні удари по містах України.
Як повідомлялося, уночі Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.
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