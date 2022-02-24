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Польща закликала своїх громадян негайно покинути Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 09:36

МЗС Польщі випустило попередження із закликом до своїх громадян негайно покинути територію України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сайті МЗС Польщі.

"У зв’язку з військовими діями в Україні МЗС рекомендує не їздити в Україну. Громадяни Польщі, які перебувають в Україні, повинні негайно покинути її територію" - йдеться у повідомленні.

Міністерство рекомендує громадянам Польщі, які зараз перебувають в Україні, реєструватися в системі Odyseusz та постійно стежити за інформацією МЗС на профілях польських представництв у соціальних мережах та на веб-сайтах.

Відомство підкреслило, що без пекова ситуація розвивається дуже динамічно і у зв’язку з цим видало низку рекомендацій.

Як повідомлялося, посольство Сполучених Штатів в Україні опублікувало низку рекомендацій щодо дій через ракетні удари по містах України.

Як повідомлялося, уночі Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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