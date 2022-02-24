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Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 09:36

МИД Польши выпустил предупреждение с призывом к своим гражданам немедленно покинуть территорию Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на сайте МИД Польши.

"В связи с военными действиями в Украине МИД рекомендует не ездить в Украину. Находящиеся в Украине граждане Польши должны немедленно покинуть ее территорию", - говорится в сообщении.

Министерство рекомендует гражданам Польши, которые находятся в Украине, регистрироваться в системе Odyseusz и постоянно следить за информацией МИД на профилях польских представительств в социальных сетях и на веб-сайтах.

Ведомство подчеркнуло, что ситуация развивается очень динамично и в этой связи выпустило ряд рекомендаций.

Как сообщалось, посольство Соединенных Штатов в Украине опубликовало ряд рекомендаций по действиям из-за ракетных ударов по городам Украины.

Как сообщалось, ночью Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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