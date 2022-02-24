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Молдова заявила про готовність приймати біженців з України

Четвер, 24 лютого 2022, 10:53

Молдова вже зараз готова прийняти близько 10 тис. біженців з України, а у разі потреби знайде можливість розмістити і більше людей.

Про це повідомила 24 лютого президентка Мая Санду після засідання Вищої безпекової ради, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду закликала всіх громадян Молдови, які зараз перебувають на території України, повернутись додому або звернутися до посольства чи консульства за допомогою. За її словами, Молдова вже готова прийняти та розмістити близько 10 тис. біженців.

"Ми на зв'язку з сусідніми державами та міжнародною спільнотою, якщо збільшиться потік біженців і знадобиться додаткова допомога", — додала вона і розповіла, що літаки, що летіли сьогодні в Україну, сіли в Кишиневі і всім пасажирам надається підтримка.

Президентка наголосила, що всі КПП на молдавсько-українському кордоні працюють у посиленому режимі, щоб пропустити великий потік людей з України. При цьому, за словами президентки, міністерство внутрішніх справ уже розпорядилося посилити прикордонний контроль, щоб уникнути провокацій.

Нагадаємо, що також Санду повідомила про намір влади запровадити в країні надзвичайний стан.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції Війна з Росією: все про відповідь світу.

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте у публікації "Української правди".

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