Молдова заявила о готовности принимать беженцев из Украины

Молдова уже сейчас готова принять около 10 тыс. беженцев из Украины, а в случае необходимости найдет возможность разместить и большее количество людей.

Об этом сообщила 24 февраля президент Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Санду призвала всех граждан Молдовы, которые сейчас находятся на территории Украины, вернуться домой или обратиться в посольство или консульство за помощью. По ее словам, Молдова уже готова принять и разместить около 10 тысяч беженцев.

"Мы на связи с соседними государствами и международным сообществом, если увеличится поток беженцев и понадобится дополнительная помощь", — добавила она и рассказала, что летевшие сегодня в Украину самолеты сели в Кишиневе и всем пассажирам оказывают поддержку.

Президент подчеркнула, что все КПП на молдавско-украинской границе работают в усиленном режиме, чтобы пропустить большой поток людей из Украины. При этом, по словам президента, министерство внутренних дел уже распорядилось усилить пограничный контроль во избежание провокаций.

Напомним, что также Санду сообщила о намерении властей ввести в стране чрезвычайное положение.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".